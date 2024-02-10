Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Takımın reaksiyonundan ve mücadelesinden memnunum

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, takımın reaksiyonundan ve mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stresi yüksek bir maç oynadıklarını ve takımın üzerinde bir baskı olduğunu belirtti.

Maçı iyi başladıklarını ve oyunun belli bir bölümünü kontrol altında tuttuklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Oyunun hakimiydik, yani gole yakın taraf bizdik. Biz hücum ederken rakip takımın kalecisinin oyuna çabuk başlamasıyla hazırlıksız yakalandık. Aslında bunu idmanda çok çalıştık. Biz hücum ederken pozisyon alma, pozisyonu durdurma ama bazen futbolcu kardeşlerimiz duyguya yenilebiliyor. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Maç berabere bitseydi veya biz 1-0 yenseydik belki daha adil skor olabilirdi. Ümitsiz değilim, takımın reaksiyonundan memnunum, çocukların ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Yeni transferlerle beraber bu takım muhakkak birilerini kötü bir şekilde yenecek. Yani bundan yana hiçbir şüphem yok. Bugün çocuklara da söyledim. Takım olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdürürüz."

Tahsin Tam: "Oyuncuların ayağına, yüreğine sağlık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise alt tarafı ilgilendiren önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Gol yemeden maçı sürdürürlerse mutlaka gol bulacaklarını bildiklerini aktaran Tam, şunları kaydetti:

"Uzun haftalardır galip gelemeyen bir takımız. Bu maç bizim için gerçekten çok büyük moral oldu. Hem de bizde ufak da olsa bir rahatlığa, öz güvenimizin artmasına sebep olacağını düşünüyorum. Rakip özellikle maçın ikinci yarısında topa daha fazla sahip oluyor gibi gözükse de biz çok ciddi geçiş fırsatları yakaladık. Final paslarını iyi atabilseydik daha da bizim adımıza farklı olabilirdi. Öncelikli hedefimiz buradan puan veya puanlar almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncuların ayağına, yüreğine sağlık."