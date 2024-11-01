Asuman Çığlıoğlu: Avrupa Şampiyonu Olacağıma İnanıyorum - Son Dakika
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Spor

Asuman Çığlıoğlu: Avrupa Şampiyonu Olacağıma İnanıyorum

Asuman Çığlıoğlu, Yunanistan'daki Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlıklarını tamamladı.

01.11.2024 20:40
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- Asuman Çığlıoğlu: " Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getireceğime inanıyorum"

Çığlıoğlu, Yunanistan'daki Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın için ringe çıkacak

KASTAMONU - Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getireceğime inanıyorum" dedi.

Milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, 2- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda, 60 kilogramda Türkiye'yi temsil edecek. Kick boks kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Asuman Çığlıoğlu, Yunanistan'da İstiklal Marşı'nı okutmak için mücadele edecek. 50 ülkeden, 1000'den fazla sporcunun katılması beklenen şampiyona Atina'da düzenlenecek.

"Çok sistemli çalıştık, Avrupa şampiyonu olacağıma inanıyorum"

13 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilendiğini söyleyen milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, "Dövüş sporlarıyla ilgileniyorum. Kick koks ve wushu branşında milli sporcuyum. Hem Kick boks ve hem de wushu branşında Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. Wushu branşında geçtiğimiz nisan ayında dünya ikincisi oldum. En son 2023 yılında Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. 2-10 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda 60 kilogramda ülkemizi ve ilimizi temsil edeceğim" dedi.

"Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getireceğime inanıyorum"

Kastamonu'da hazırlıklarını tamamladığını belirten Çığlıoğlu, "İnşallah bu yıl çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile birlikte Kastamonu'da çok sistemli çalıştık. Bu yıl inşallah hem Türkiye'ye hem de Kastamonu'ya Avrupa şampiyonluğunu getireceğime inanıyorum. Bunu Dünya Şampiyonası'na giden bir hedef olarak görüyorum. İnşallah Avrupa şampiyonu olursam devamını da getireceğime inanıyorum" diye konuştu.

Yunanistan'da şampiyon olacağına inandığını ifade eden Asuman Çığlıoğlu, "Wushu branşında 2024 yılında Çin'de gerçekleştirilen müsabakada dünya ikincisi oldum. Orada finalde çok bir az farkla yenildim. Dünya şampiyonluğuna çok yakındım. Bu sefer Yunanistan'da o şampiyonluğu alacağıma inanıyorum. Bir noktada heyecanım var ama o heyecanımı da artık yönetmeyi öğrendim. Şu anda çokta iyi şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. Bu yıl artık heyecanımı da bir kenara bırakıp inşallah ülkemize Avrupa şampiyonluğunu getireceğim" şeklinde konuştu.

Emrah Şahanoğlu: "Yunanistan'dan İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinlettireceğiz"

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise, 2008 yılından beri Kastamonu'da sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "Kick boksun yanında wushu ve muay thai branşlarında da antrenörlük yapıyorum. Asuman benim en başarılı ve ilk sporcularımdan. Kendisi ilimizin 2014 yılından beri milli sporcusu. Kendisinin 12 kez Türkiye şampiyonluğu var. Bunun yanında kick boks branşında 3 kez dünya üçüncülüğü, 1 kez Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, yine wushu branşında Avrupa ve dünya ikinciliği var. Yine Çin'de gerçekleştirilen müsabakada dünya ikincisi oldu. İnşallah Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Biz, Kastamonu'da çalışmalarımızı tamamladık. Kendisi şu anda çok iyi, şimdiye kadar ki en iyi formunda. İnşallah sporcumuz ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip Yunanistan'dan İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinlettirecek" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, şampiyonaya katılmak üzere şehirden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asuman Çığlıoğlu: Avrupa Şampiyonu Olacağıma İnanıyorum - Son Dakika

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