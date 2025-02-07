Asya Kış Oyunları Harbin'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Asya Kış Oyunları Harbin'de Başladı

9. Asya Kış Oyunları, Çin'in Harbin şehrinde görkemli bir açılış töreni ile start aldı.

07.02.2025 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları, Harbin şehrinde düzenlenen törenle başladı.

Harbin Uluslararası Konferans, Spor ve Sergi Merkezi'nde 8 bin kişinin izlediği açılış töreninde ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Kış Oyunları'nın başladığını duyurdu.

Oyunların ateşi, 4 Olimpiyat şampiyonu Çinli sporcu sürat patencisi Yang Yang, sürat patencisi Cang Hong, serbest kayakçı Han Şiaopıng ve olimpik yürüyüşçü Vang Cıng tarafından yakıldı.

Açılış töreninde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın yanı sıra Çin'i ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra ve Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik de katıldı.

Çin, daha önce 1996'da Harbin ve 2007'de Çangçun şehirlerinde düzenlediği organizasyonlarla Asya Kış Oyunları'na iki kez ev sahipliği yapmıştı.

14 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda, Asya federasyonlarına bağlı 34 ülke ve bölgeden 1200'den fazla sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asya Kış Oyunları Harbin'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:35 Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Kış Oyunları Harbin'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.