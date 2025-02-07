Asya Kış Oyunları Harbin'de Başladı

Spor

Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları, Harbin şehrinde düzenlenen törenle başladı.

Harbin Uluslararası Konferans, Spor ve Sergi Merkezi'nde 8 bin kişinin izlediği açılış töreninde ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Kış Oyunları'nın başladığını duyurdu.

Oyunların ateşi, 4 Olimpiyat şampiyonu Çinli sporcu sürat patencisi Yang Yang, sürat patencisi Cang Hong, serbest kayakçı Han Şiaopıng ve olimpik yürüyüşçü Vang Cıng tarafından yakıldı.

Açılış töreninde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın yanı sıra Çin'i ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra ve Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik de katıldı.

Çin, daha önce 1996'da Harbin ve 2007'de Çangçun şehirlerinde düzenlediği organizasyonlarla Asya Kış Oyunları'na iki kez ev sahipliği yapmıştı.

14 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda, Asya federasyonlarına bağlı 34 ülke ve bölgeden 1200'den fazla sporcu mücadele edecek.