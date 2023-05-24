Asya mı avrupa mı? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşı sürüyor

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Mali yolsuzluk yaptığı tespit edilen ve puanları silinen Juventus'ta yaprak dökümü başladı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Angel Di Maria, İtalyan ekibiyle yola devam etmek istemiyor.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Arjantinli futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. İtalyan basını, Di Maria'nın Galatasaray'a gideceğini yazıyor ancak devreye Fenerbahçe'nin de girdiği ifade edildi.

SON SÖZ DI MARIA'DA

Ücret olarak Süper Lig devlerinden beklediği maaşı almaya yakın olan 35 yaşındaki futbolcunun tercihi merak konusu oldu. Uzun süredir Di Maria'nın peşinde olan Galatasaray, transfer bir adım daha önde gözüküyor.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Arjantin'in Dünya Kupası zaferine büyük katkı veren tecrübeli yıldız, sahada gösterdiği performansla yaşıyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi.