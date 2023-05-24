Asya mı avrupa mı? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşı sürüyor - Son Dakika
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Asya mı avrupa mı? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşı sürüyor

24.05.2023 21:03

Juventus'la sözleşmesini yenilemeyen Angel Di Maria, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de kabul etmedi. Galatasaray'ın peşinde olduğu Arjantinli topçu için Fenerbahçe de devrede. İstanbul'a gelmesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu oldu.

Mali yolsuzluk yaptığı tespit edilen ve puanları silinen Juventus'ta yaprak dökümü başladı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Angel Di Maria, İtalyan ekibiyle yola devam etmek istemiyor.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Arjantinli futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. İtalyan basını, Di Maria'nın Galatasaray'a gideceğini yazıyor ancak devreye Fenerbahçe'nin de girdiği ifade edildi.

İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakipler Di Maria için savaşa tutuştu

SON SÖZ DI MARIA'DA

Ücret olarak Süper Lig devlerinden beklediği maaşı almaya yakın olan 35 yaşındaki futbolcunun tercihi merak konusu oldu. Uzun süredir Di Maria'nın peşinde olan Galatasaray, transfer bir adım daha önde gözüküyor.

İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakipler Di Maria için savaşa tutuştu

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Arjantin'in Dünya Kupası zaferine büyük katkı veren tecrübeli yıldız, sahada gösterdiği performansla yaşıyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi.

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İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşında heyecan tavan yaptı İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşında heyecan tavan yaptı

Suudi Arabistan, Angel Di Maria, Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asya mı avrupa mı? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşı sürüyor - Son Dakika


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