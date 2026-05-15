Asya Şampiyonlar Ligi Finali: Al Nassr - Gamba Osaka
15.05.2026 14:30
Al Nassr ve Gamba Osaka, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde cumartesi 20.45'te karşılaşacak.

ASYA Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka karşı karşıya gelecek. Final heyecanı cumartesi günü saat 20.45'te Spor Smart ekranlarında yaşanacak.

Avrupa futbolunda sayısız başarı ve kupa kazanan, 971 golü bulunan ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için final sahnesine çıkıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de finale kadar çıktığı tüm maçları kazandı. Kadrosunda Ronaldo'nun yanı sıra Joao Felix, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi isimler de yer alıyor. Japon temsilcisi Gamba Osaka'nın kadrosunda ise Türk oyuncu Deniz Hümmet bulunuyor. Al Nassr – Gamba Osaka finali, cumartesi günü saat 20.45'te Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı yayınlanacak.

Kaynak: DHA

