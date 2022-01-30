Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!

Süper Lig'de çıkış arayan Galatasaray, eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i renklerine bağladı. 36 yaşındaki futbolcunun transferi bazı taraftarların tepkisini çekerken, ünlü komedyen Ata Demirer sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
84 yaşındaki Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşan Ata Demirer, "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" ifadelerini kullandı. Kısa sürede büyük beğeni alan paylaşıma bir grup Galatasaray taraftarı yorumlarıyla destek verdi.
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