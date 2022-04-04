Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

04.04.2022 23:22
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili, "Bu puanı maalesef üzüntüyle alıp evimize dönüyoruz.

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili, "Bu puanı maalesef üzüntüyle alıp evimize dönüyoruz." dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadığını belirten Russo, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

İyi bir maç çıkardıklarını dile getiren Russo, oyuncularını tebrik etti.

Çok iyi bir takıma karşı deplasmanda iyi bir performans ortaya koyduklarının altını çizen Russo, "6-7 tane net pozisyonumuz vardı ama kalecileri de kendisini aştı ve belki biz de biraz daha net olabilirdik o pozisyonlarda. Galip gelemediğimiz için tabii ki de üzgünüz. Bu puanı maalesef üzüntüyle alıp evimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika


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