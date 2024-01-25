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Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik, şut ve hava topu çalışması yapan Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
25.01.2024 - 13:11,
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik, şut ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazıklıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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