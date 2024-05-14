Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
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