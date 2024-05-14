Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. Basına kapalı olan idman 1 saat 15 dakika sürdü.

14.05.2024 21:49
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: AA

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