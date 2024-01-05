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Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda pas, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Cezalı olan Rigoberto Rivas, maçta forma giyemeyecek. Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
05.01.2024 - 13:41,
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibinde cezalı olan Rigoberto Rivas, Çaykur Rizepor maçında forma giyemeyecek.

Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

Kaynak: AA
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