Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

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