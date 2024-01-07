 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında Gaziantep FK ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda yenilenme, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, yarın da hazırlıklarına devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
07.01.2024 - 19:29,
Abone Ol

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, 10 Ocak Çarşamba günü Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek Hatayspor, Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, yenilenme, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Volkan Demirel, Gaziantep FK, Hatayspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29
Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler

Son Dakika
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29 Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 20:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement