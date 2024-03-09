Atakaş Hatayspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atakaş Hatayspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 17. sırada bulunan Hatayspor, 11. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak. İlk devrede Mersin'de konuk ettiği rakibine 2-1 yenilen Hatayspor, rövanşı almak istiyor.

09.03.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde topladığı 29 puanla 17. sırada bulunan Hatayspor, 35 puanla 11. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibine 2-1 yenilmişti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, Kayserispor, Hatayspor, Mersin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı
    09:44 Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş, Uşak'ta gerçekleşen Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı. Liselerarası/ Gençler Taekwondo Okul Sporları Grup maçları Uşak'ta tamamlandı. Antrenör Rıdvan Kurt, Azra Karakaş'ın Çorum'da yapılacak final müsabakasına katılma hakkı kazandığını belirtti. Ayrıca, diğer sporcuların performansından da memnun olduğunu ifade etti.

  • Selendi'de Kadınlar Günü Etkinliği: 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası
    09:40 Selendi'de Kadınlar Günü Etkinliği: 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası

    Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.

  • Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı
    09:25 Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı

    Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Final müsabakasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Korkut Ata Üniversitesi takımını 12-9 yenerek birinci oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise OSB takımı elde etti. Ödül töreninde Vali Erdinç Yılmaz, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve hediye verdi.

  • Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
    09:05 Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, yeni takımında 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Al-Hilal, bir maç daha kazanması halinde üst üste en çok maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi olacak.

  • Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kadın Sağlık Personellerine Moral Veren Voleybol Etkinliği
    08:46 Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kadın Sağlık Personellerine Moral Veren Voleybol Etkinliği

    Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol etkinliği ile çalışan kadın sağlık personellerine moral sağladı. Hastanenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeller, takımlar oluşturarak voleybol maçları yaptı ve hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de özel bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde moral buldu.

  • Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
    08:39 Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş

    Bir dönem futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldinho, 13 sene önce Fenerbahçe'ye transfer olacağını ancak bir yöneticinin bu transferi engellediğini itiraf etti. Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos'un kendisini Fenerbahçe'ye gitmesi için çok ısrar ettiklerini belirten Ronaldinho, tam imzayı atacakken transferin bozulduğunu söyledi.

  • 08:19 "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı

    Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki müthiş oyununu yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera'ya övgüler yağdırdı. Dilmen, Muslera'nın Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olduğunu belirtirken, bu görüşünü Volkan Demirel'in de desteklediğini söyledi.

  • 01:00 "Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada savunmada kötü bir performans sergilediklerini belirtti. Skordan memnun olmayan antrenör, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim" dedi.


09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
09:39 AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Nevşehir’de konuştu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Nevşehir'de konuştu
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana Haber’de Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
01:00 “Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor“ diyen İlhan Palut’tan maç sonuna damga vuran sözler "Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler
00:41 Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ara karar Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 09:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement