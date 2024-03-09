Atakaş Hatayspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde topladığı 29 puanla 17. sırada bulunan Hatayspor, 35 puanla 11. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibine 2-1 yenilmişti.
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş, Uşak'ta gerçekleşen Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı. Liselerarası/ Gençler Taekwondo Okul Sporları Grup maçları Uşak'ta tamamlandı. Antrenör Rıdvan Kurt, Azra Karakaş'ın Çorum'da yapılacak final müsabakasına katılma hakkı kazandığını belirtti. Ayrıca, diğer sporcuların performansından da memnun olduğunu ifade etti.
Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.
Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Final müsabakasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Korkut Ata Üniversitesi takımını 12-9 yenerek birinci oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise OSB takımı elde etti. Ödül töreninde Vali Erdinç Yılmaz, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve hediye verdi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, yeni takımında 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Al-Hilal, bir maç daha kazanması halinde üst üste en çok maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi olacak.
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol etkinliği ile çalışan kadın sağlık personellerine moral sağladı. Hastanenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeller, takımlar oluşturarak voleybol maçları yaptı ve hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de özel bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde moral buldu.
Bir dönem futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldinho, 13 sene önce Fenerbahçe'ye transfer olacağını ancak bir yöneticinin bu transferi engellediğini itiraf etti. Acun Ilıcalı ve Roberto Carlos'un kendisini Fenerbahçe'ye gitmesi için çok ısrar ettiklerini belirten Ronaldinho, tam imzayı atacakken transferin bozulduğunu söyledi.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki müthiş oyununu yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera'ya övgüler yağdırdı. Dilmen, Muslera'nın Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olduğunu belirtirken, bu görüşünü Volkan Demirel'in de desteklediğini söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada savunmada kötü bir performans sergilediklerini belirtti. Skordan memnun olmayan antrenör, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim" dedi.
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