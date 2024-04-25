Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı. İdmanda, pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
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