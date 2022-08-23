Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

23.08.2022 20:16
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Basına kapalı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alanda taktik çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı.

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Kaynak: AA

Kasımpaşa, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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