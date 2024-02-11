Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor, galibiyet arayışında.

11.02.2024 10:01
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

Kaynak: AA

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