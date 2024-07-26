Atakum Belediyespor Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Atakum Belediyespor Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Atakum Belediyespor Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Atakum Belediyespor Boccia Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, takımı ziyaret ederek başarılar diledi.

26.07.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Boccia Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Atakum Belediyespor Boccia Takımında hedef, Türkiye şampiyonu olmak.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, 8-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Boccia Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Atakum Belediyespor Boccia Takımını ziyaret etti.

Kocaeli'nde düzenlenecek olan Boccia Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Atakum Belediyespor boccia takımını antrenman yaptığı Atakum Engelsiz Yaşam ve Kültür Merkezi'nde ziyaret eden Feyzullah Dereci, sporcularla sohbet ederek şampiyonada başarılar diledi.

"Hedef Türkiye şampiyonluğu"

Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Antrenör Gamze Ekinci Bostan, "Takımımız 11 sporcu, 11 asistan ekip 26 kişiden oluşuyor. Samsunda ki bütün Boccia sporcuları tek bir kulüp altında toplandı. Şehrimizi temsil etmeye, başarılarla dönmeye niyetliyiz" dedi.

Ekinci, boccia sporunda ağır engeli olan sporcuların asistanlarına verdiği direktiflerle oyunda yer alabildiklerini belirtti. Dereci de sporcuların Samsun'a başarıyla döneceklerine inandıklarını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atakum Belediyespor Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

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