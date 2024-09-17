Ataman\'dan Pankart Tepkisi

Spor

Ergin Ataman: Sadece bir grup tarafından açılan bir pankart ve yönetim de bu duruma çok kızgın

" Panathinaikos'un Atina'daki en büyük taraftar grubu 'Gate 13' telefonla arayarak bizzat özürlerini dile getirdiler"

"Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir"

İSTANBUL,

A Milli Basketbol Takımı ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinin Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynanan hazırlık maçında açılan siyasi pankart ile ilgili, "Bu pankart, Panathinaikos yönetiminin bilgisi dışında gelişen bir durum. Sadece bir grup tarafından açılan bir pankart. Kulüp yönetimi de bu duruma çok kızgın" dedi.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lefkoşa'daki Eleftheria Sports Arena'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Dün oynanan karşılaşmanın son periyodunda Panathinaikos taraftarlarının bulunduğu tribünde, "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı. Bunun üzerine pankarta tepki gösteren Ergin Ataman sahaya girdi ve sinirli bir şekilde hakemlere kendisinin oyundan atılmasını talep etti. Ardından hakem tarafından diskalifiye edilen Ataman, soyunma odasına gitti. Ataman'ın diskalifiye edilmesinin ardından mücadele devam etti ve Maccabi parkeden 88-75 galip ayrıldı.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan tecrübeli başantrenör, "Bu pankart, Panathinaikos yönetiminin bilgisi dışında gelişen bir durum. Sadece bir grup tarafından açılan bir pankart. Kulüp yönetimi de bu duruma çok kızgın. Panathinaikos, Avrupa'nın en büyük basketbol kulüplerinden biri ve her türlü siyasi pankartın spora karıştırılmasının karşısında olmuştur. Ayrıca takımı, Türk Milli Takımı'nın koçuna emanet edip, bu sezon da kadrolarına 2 milli oyuncumuzu dahil etmişlerdir. Türk halkı ile ilişkileri çok iyi olan bir kulüp" dedi.

Ataman ayrıca, Panathinaikos'un Atina'daki 'Gate 13' adlı taraftar grubunun da kendisini telefonla arayarak özür dilediğini belirterek, "Panathinaikos'un Atina'daki en büyük taraftar grubu 'Gate 13' telefonla arayarak bizzat özürlerini dile getirdiler. Bu pankartın, sadece bir grup Kıbrıs Rumları tarafından habersiz açıldığını ilettiler. Ayrıca tüm hafta boyunca salonda ve şehirde halkın bana gösterdiği ilgili ve sevgi müthişti. Bu da Yunan medyasına fazlasıyla yansıdı. Sonuç olarak hepimiz biliyoruz ki dünyanın her yerinde bu tip gruplar çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Ergin Ataman, bu sabah da sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Ataman şu ifadeleri kullandı;

"Panathinaikos Kulübü'nün geçen sezon yaşadığı "efsanevi" başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, "dostluk ve barışa" katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim.

İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi.

Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim.

Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak.

Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey basketbol sevgimiz.

İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak."