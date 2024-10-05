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Atan'dan Gol Vurusu!

Başakşehir'in Teknik Direktörü Atan, Kayserispor maçında puan kaybını eleştirdi ve gol bekledi.

05.10.2024 22:18
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, orta saha oyuncularının pozisyonları golle sonuçlandırması gerektiğini söyleyerek, "Puan kaybetmemiz için gerekli bir hafta değildi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarının başında 2-3 tane net pozisyon yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyleyen Atan, "Bunu usta ayaklarımız gol yapamayınca, ardından kolay bir gol yedik. İkinci yarıya hamlelerle başladık. İkinci yarıya çok iyi başladık. Golle birlikte iyi baskı yaptık. Ama ikinci golü bulamadık. Puan kaybetmemiz için gerekli bir hafta değildi. Kayserispor'da hoca değişikliği var. Onların adına sahada geçiş haricinde çok bir plan yoktu. Kayserisporlu oyuncuları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Milli arada takımım dinlenmiş olacak. Yaptığımız rotasyondan çok verim alamadık. Milli arada takımı dinlendirip, Trabzonspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Özellikle orta saha oyuncularımdan pozisyonlarda bitiriş bekliyorum"

Kayserispor'un ligde en iyi geçiş hücumu yapacak oyunculara sahip olduğunu dile getiren Atan, "Cardozo, Mane, Nazon bunlar tam olarak geçiş oyuncuları. Maçtan önce bu maçta geçiş imkanı vermememiz gerektiğini konuştuk. İlk yarı çok geçiş hücumuna müsaade ettiğimizi düşünmüyorum. İkinci yarının sonlarında rakibe geçiş imkanı verdik. Daha kaliteli set oyunu yapabilirdik. Özellikle orta saha oyuncularımdan pozisyonlarda bitiriş bekliyorum. Golleri Piatek ve Figueiredo'dan bekliyormuş gibiyiz. Ofansif orta saha oyuncularımızdan beklediğimiz gol ve asist katkısını alamadık. Onlarında kendisini bu konuda geliştirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ekonomik olarak hareket eden bir takımız"

Süper Lig'de şampiyon olmuş 6 kulüpten biri oldukları hatırlatılarak, tekrar şampiyonluk hedefinin olup olmadığının sorulması üzerine Çağdaş Atan, "Öyle bir süre vermem mümkün değil. Başakşehir şampiyon olduğunda 40-50 milyon Euro bütçeleri vardı. Diğer takımlarında 80-90 milyon bandındaydı. Şimdi ise arada çok büyük farklar oluştu. Diğer takımlar kadrolarını çok güçlü isimler eklediler. Şu an bizim bütçemize baktığınız zaman biz daha ekonomik hareket ederken diğer takımlar daha çok kadrolarını geliştirdiler. 2 transfer dönemi geçirdik. İlkini saymıyorum. Yaz transfer döneminde değişimin ikinci etabını tamamladık. Diğer transfer dönelerinde kadroyu güçlendirip, organizasyonu güçlendirebilirsek daha iddialı olabileceğimizi konuşabiliriz" diye yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Başakşehir, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atan'dan Gol Vurusu! - Son Dakika

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