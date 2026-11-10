Atatürk, Galatasaray'ın Ali Sami Yen kompleksindeki törenle 88. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Galatasaray'ın Ali Sami Yen kompleksindeki törenle 88. yıl dönümünde anıldı

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Atatürk, Galatasaray\'ın Ali Sami Yen kompleksindeki törenle 88. yıl dönümünde anıldı
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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki törende Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen heykeline çelenk bırakılmasının ardından saat 9.05'te saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Galatasaray Spor Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle andı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp personelinin katıldığı törende stadyumumuzdaki Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'den müteşekkil olan heykelin önüne çelenk bırakıldı. Saat 9.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara günün anlam ve önemine ilişkin şu konuşmayı yaptı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

10 Kasım, yalnızca büyük bir lideri kaybettiğimiz gün değil, aynı zamanda onun bizlere bıraktığı değerleri ve sorumlulukları bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gündür.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini, aklın ve bilimin rehberliğini, spora ve gençliğe verdiği önemi her zaman yol gösterici olarak kabul ediyoruz.

Atatürk'ün sporcuda aradığı zeka, çeviklik ve ahlak anlayışını, Galatasaray'ın köklü spor kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bizlere düşen en önemli görev; onun fikirlerini yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhu şad olsun, aziz Atatürk!"

Kaynak: DHA
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