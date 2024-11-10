Atatürk Mudanya\'da Anıldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde futbol akademisi sporcuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında andı.

Mudanya Altai Spor Kulübü'nün Mudanya Stadı'ndaki antrenmanı öncesi düzenlenen törende, çeşitli yaş grubundaki sporcular saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Sporcular törenin ardından tribünde Türk bayrağı açarak antrenörleriyle fotoğraf çektirdi.

Kulübün sorumlu antrenörü Ümit Geçim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği değerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kulübün Atatürk'ün işaret ettiği değerlere uygun şekilde gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediğini anlatan Geçim, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kulüp olarak, genç sporcularımızın iyi eğitim almış, ahlaklı bireyler olarak yetişmesine ve ülkemizi Atatürk'ün hedef gösterdiği yerlere taşımalarına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Mudanya, Güzelyalı ve köylerimizdeki çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sporun işlevini kullanarak bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz."