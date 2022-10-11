MEB okulları ile 2009 doğumlu lise ve dengi okullarda öğrenim görenlerin katılabileceği yarışmalarda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele edecek sporcular, 2022-2023 sezonu lisanslarını ibraz edecek.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı - Son Dakika

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