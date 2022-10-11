Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı

11.10.2022 11:26
Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 84'üncü yıl dönümünde Ankara'da düzenlenecek Atatürk'ü Anma Koşusu'na başvurular başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 84'üncü yıl dönümünde Ankara'da düzenlenecek Atatürk'ü Anma Koşusu'na başvurular başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Anma Koşusu'na başvurular "https://forms.gle/mj1nfT3tcCJSzMR19" adresinden yapılacak.

MEB okulları ile 2009 doğumlu lise ve dengi okullarda öğrenim görenlerin katılabileceği yarışmalarda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele edecek sporcular, 2022-2023 sezonu lisanslarını ibraz edecek.

Kategorilerinde dereceye girenlere madalya, kupa ve para ödülleri verilecek.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı - Son Dakika

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