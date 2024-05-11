Atatürk\'ün Selanik\'ten alınan toprağı Türkiye\'ye ulaştı

Spor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak Türkiye'ye ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

Sınır kapısında düzenlenen törende Türk bayrağına sarılı toprak, Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna'ya teslim edildi.

KARDEF Başkanı Salih Meriç, törende, projeyi 2019 yılından bu yana sürdürdüklerini anımsattı.

Selanik'ten alınan Ata toprağının 14 il ve 1350 kilometre yol kat edilerek Samsun'a götürüleceğini belirten Meriç, "Bundan 4 gün önce Selanik'teki Atatürk Evi'ne gittik, sayın başkonsolosumuzdan aldığımız Türk bayrağı ve Ata toprağını yola çıkarttık. Batı Trakyalı ROBİS Bisiklet Kulübü üyesi bisikletçiler bugünkü etabı tamamlayarak Edirneli sporculara İpsala Sınır Kapısı'nda toprak ve bayrağı takdim ettiler." dedi.

ROBİS üyesi Ali Kayrak da Ata toprağını taşımaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Toprağı teslim Alan Zorlutuna ise toprağın Türkiye'deki yolculuğunun İpsala Sınır Kapısı'ndan başlayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet sporcuları olarak Edirne etabını gerçekleştireceklerini dile getiren Zorlutuna, "40 kilometrelik bir mesafemiz var Tekirdağ il sınırına kadar. Akabinde toprağı Tekirdağlı bisiklet sporcularına teslim edeceğiz. Selanik'te başlayan tur 19 Mayıs'ta Samsun'da son bulacak. Her il kendi bisiklet sporcularıyla tura katılacak. Biz de bu onurlu turda yerimizi aldık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zorlutuna ve 4 bisikletçi toprakla yola çıktı.