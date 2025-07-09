Atatürk Üniversitesi'nden Futbol Kulüplerine Bilimsel Destek - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nden Futbol Kulüplerine Bilimsel Destek

Atatürk Üniversitesi\'nden Futbol Kulüplerine Bilimsel Destek
09.07.2025 16:43
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Erzurumspor ve Hatayspor, sporcularının performansını artırmak için Atatürk Üniversitesi'nde test yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, profesyonel futbol kulüplerine yönelik bilimsel test ve analiz faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Erzurum spor ve Hatayspor takımları, merkezin sunduğu ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarda detaylı testlerden geçirildi.

Erzurumspor futbolcularına, kulüp antrenörü Doç. Dr. Gökhan Atasever koordinesinde laktat testi uygulanırken; 1. Lig ekiplerinden Hatayspor oyuncularına ise Atletik Performans Antrenörü Serkan Salman gözetiminde kuvvet testi gerçekleştirildi.

Yapılan testlerle, sporcuların yeni sezona hazırlık süreçleri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Test sonuçlarının, antrenman programlarının bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Son Teknolojiye sahip 5 laboratuvar ile hizmet veriyor

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Egzersiz Fizyolojisi, Kinesiyoloji, Hareket Analizi, Atletik Performans ve Nöro-psikoloji olmak üzere beş farklı laboratuvarda hizmet sunuyor. Merkezde, sporcuların laktat düzeyi, VO max kapasitesi, izokinetik kuvvetleri, üç boyutlu hareket analizleri ve bilişsel performansları gibi birçok parametre detaylı şekilde ölçülüyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel yaklaşımımız Türk futboluna katkı sunuyor"

Gerçekleştirilen testlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sporun yalnızca sahada değil, bilimsel platformlarda da gelişmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak sporu sadece müsabaka boyutuyla değil, bilimsel eksende ele alıyoruz. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, sporcuların sağlığını ve performansını üst düzeye çıkarmak için multidisipliner bir yaklaşımla çalışıyor. Erzurumspor ve Hatayspor'a verdiğimiz bilimsel destek, Türk futbolunun rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte, spor turizmi ve çocukların yetenek keşfi gibi pek çok alanda da toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz."

"Erzurum, Yüksek irtifa antrenmanları için eşsiz bir konuma sahip"

Yüksek irtifa avantajına da dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bu alandaki potansiyeline vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Erzurum, rakımı, temiz havası ve doğal yapısıyla yüksek irtifa antrenmanları için eşsiz bir konuma sahiptir. Spor Bilimleri Merkezimiz, bu avantajı bilimsel yöntemlerle destekleyerek sporcuların dayanıklılık, güç ve toparlanma kapasitelerini artıracak analizler sunmaktadır. Üniversite olarak hem şehrimizin yüksek irtifa kamp merkezi potansiyelini geliştirmeyi hem de spor turizmini bilimsel altyapı ile desteklemeyi önemsiyoruz. Bu çabalar, hem bölge ekonomisine hem de Türk sporuna uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır."

Performans verileri kulüplerle paylaşıldı

Erzurumspor futbolcularına uygulanan laktat testiyle, sporcuların aerobik ve anaerobik eşik değerleri belirlendi. Hatayspor oyuncularına yapılan kuvvet testiyle ise alt ve üst vücut izokinetik kuvvet profilleri ortaya çıkarıldı. Elde edilen veriler, kulüplerin performans ekipleriyle detaylı olarak paylaşılarak sezon içi antrenman programlarının daha verimli hale getirilmesi hedeflendi.

Bilimsel misyon ve uluslararası vizyon

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, sporcu sağlığını ve performansını artırmayı, topluma ve bilim dünyasına katkı sağlayacak araştırmalar yürütmeyi amaçlıyor. Çocukların yeteneklerini bilimsel yöntemlerle keşfederek uygun branşlara yönlendirilmesi de merkezin önemli faaliyet alanları arasında yer alıyor.

Merkez, spor bilimleri alanında dünya çapında tanınan ve saygı duyulan bir araştırma merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Erzurum'un spor turizmi potansiyelini artırmaya yönelik faaliyetlerle şehrin sportif gelişimine de katkı sağlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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