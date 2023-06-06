Ateşi yaktı Süper Lig'e geliyor! Di Maria, Juventus'tan resmen ayrıldı - Son Dakika
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Ateşi yaktı Süper Lig'e geliyor! Di Maria, Juventus'tan resmen ayrıldı

Ateşi yaktı Süper Lig'e geliyor! Di Maria, Juventus'tan resmen ayrıldı

06.06.2023 18:59

Arjantili yıldız Angel Di Maria, Juventus'tan ayrılığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray formasını giymesi an meselesi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Arjantinli Angel Di Maria, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Transfer döneminde adı sık sık Galatasarayla anılan 35 yaşındaki hücum oyuncusu Di Maria, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kariyerini Juventus'ta sürdürmeyeceğini ilan etti.

"MUTLULUKLA GİDİYORUM"

Di Maria, yaptığı paylaşımda, "Zor ve karmaşık bir dönemin sonuna geldim. Her ne kadar kupalar kazanmak mümkün olmasa da, kulübün şampiyonluklar kazanmasını sürdürmek için her şeyini vermiş biri olmanın huzuruyla ayrılıyorum. Bunu başaramamanın bıraktığı acı tatla ama parçası olduğum bu harika soyunma odasından çok sayıda arkadaş edinmenin mutluluğuyla gidiyorum. İlk günden beri bana gösterdikleri ilgi için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, kendimi hep evimde gibi hissettim. Tüm Juventuslulara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Ateşi yaktı Süper Lig'e geliyor! Di Maria, Juventus'tan resmen ayrıldı

40 MAÇTA 8 GOL 7 ASİST

Angel Di Maria, geçen sezon Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Juventus'a transfer olmuştu. Arjantinli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Serie A, İtalya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 maça çıkmış, 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

EN GÜÇLÜ ADAY GALATASARAY

Devre arasında Galatasaray'la görüşen Angel Di Maria için en güçlü ihtimal yine Sarı-Kırmızılılar olarak gözüküyor. Bonservisi elinde olan Arjantinli yıldız için son sözü Galatasaray yönetimi söyleyecek.

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Angel Di Maria, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ateşi yaktı Süper Lig'e geliyor! Di Maria, Juventus'tan resmen ayrıldı - Son Dakika


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