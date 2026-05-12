ATFF Heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Ziyaret Etti

12.05.2026 21:49
ATFF Başkanı Yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu ile genç futbolcular için iş birliği görüşmelerinde bulundu.

AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede Avrupa'da yaşayan genç futbolcuların gelişimine katkı sağlayacak scouting sistemleri, oyuncu veri bankası, analiz ve potansiyel değerlendirme programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mevlüt Aktan, Avrupa'daki genç yeteneklerin takibi adına hazırlanan özel scouting programı hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca Avrupa'da düzenlenmesi planlanan "Avrupa Futbol Gala Oscar Gecesi" organizasyonu da gündeme geldi. Organizasyonda Avrupa'daki başarılı futbolcu, teknik adam ve menajerlerin ödüllendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.

Ziyaret sonunda Mevlüt Aktan tarafından ATFF heyetine Arhavi 08 Milli Takım forması hediye edilirken, ATFF Başkanı Ayhan Yıldız da kendisine federasyon plaketi takdim etti.

Ayhan Yıldız, misafirperverliği ve destekleri nedeniyle Mevlüt Aktan'a teşekkür ederek iş birliğinin Avrupa'daki Türk gençliği adına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
