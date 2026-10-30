Atıcılık Milli Takımı Doha'da madalya ve 2028 olimpiyat kotası için yarışacak - Son Dakika
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Atıcılık Milli Takımı Doha'da madalya ve 2028 olimpiyat kotası için yarışacak

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Türkiye Atıcılık Milli Takımı, 1-14 Kasım'da Doha'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda madalya ve 2028 Los Angeles Olimpiyat kotası için yarışacak. Şampiyonada 14'ü havalı ve ateşli silahlar, 12'si plak atışlarında yarışacak milli atıcılar ilk olimpiyat kotalarını hedefliyor.

Milli atıcılar, Katar'da düzenlenecek Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda madalya ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları kotası için mücadele edecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Doha'da 1-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan 14'ü havalı ve ateşli silahlar, 12'si plak atışları kategorilerinde madalya arayacak.

Havalı ve ateşli silahlar kategorilerinde tabancada 6, tüfekte 8 sporcu olmak üzere 14 milli sporcu yarışacak. Plak atışlarında ise trap ve skeet kategorilerinin her birinde 6'şar sporcu mücadele edecek.

Tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade, İsmail Keleş, Tuğba Bugur ve Şimal Yılmaz yarışacak.

Tüfek kategorisinde ise Mert Nalbant, Ömer Akgün, Elif Duygu Eren Kotoş, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Galip Berat Afal, Emrah Ceylan ve İrem Denktaş boy gösterecek.

Plak atışlarında trap kategorisinde Nedim Tolga Tunçer, Yavuz İlnam, Murat İlbilgi, Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nihan Gürer mücadele edecek.

Skeet kategorisinde ise Mustafa Serhat Şahin, Muhammet Seyhun Kaya, Salih Oday, Nur Banu Balkancı, Çiğdem Özyaman Özenir ve Sena Can Kökgöz madalya kovalayacak.

Şampiyonada 2028 için ilk olimpiyat kotaları dağıtılacak

Doha'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için ilk kotaları elde etme fırsatı da yakalayacak.

Türkiye Atıcılık Milli Takımı da şampiyonada hem madalya kazanmak hem de Los Angeles 2028'e katılım hakkı elde etmek için mücadele edecek.

Organizasyondaki final müsabakaları, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıLos AngelesTürkiyeSporSon Dakika

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