Atilla Karaoğlan, Kuzey Makedonya-İsveç maçını yönetecek

UEFA, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda yarın oynanacak Kuzey Makedonya- İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Cezayir'de gerçekleşen bir amatör futbol maçında, 17 yaşındaki futbolcu Wassim Jazzar, rakip bir defans oyuncusuyla girdiği mücadelede aldığı darbe sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde ambulans veya doktor bulunmaması, acil sağlık hizmetlerinin eksikliğini gözler önüne serdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç futbolcu kurtarılamadı. Bu olay, sporun acımasız yönünü ve acil sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için ülkesinde kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye üzerinden dünyanın uyguladığı izolasyonları bertaraf ettiklerini söyledi. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının önemini vurgulayan Üstel, Türkiye'deki diğer federasyonlar ve kulüpleri ülkeye davet etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz ise KKTC'ye başarılı sporcular ile kamp yapmaya geldiklerini belirterek, bu kampın bir diğer özelliğinin iki Kıbrıs gazisi ile bir arada olmak olduğunu ifade etti. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının dünyaya güzel bir mesaj olduğunu vurgulayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerine moral verdiğini söyledi.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Fethiyespor Kulübü, esnaflar, muhtarlar ve otelcilerle buluşarak yerel sporu destekleyeceklerini ve gençleri spora yönlendireceklerini aktardı.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'den çekilmenin görüşüleceği 2 Nisan'daki genel kurul toplantısı öncesinde 29 Mart Cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapılacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti. İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.
Haftanın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36, Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor: 38-29, Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32-29, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 29-26, Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 41-36
Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na Balıkesir ev sahipliği yaptı. Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, İznik Belediye Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu.
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