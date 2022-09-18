Atilla Szalai: En çok çocukları mutlu etmek istiyoruz - Son Dakika
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Atilla Szalai: En çok çocukları mutlu etmek istiyoruz

18.09.2022 23:45
Atilla Szalai: En çok çocukları mutlu etmek istiyoruz

"En iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz""Muhteşem bir atmosfer vardı""Sıkı bir şekilde çalışırsanız ancak başarıya ulaşabilirsiniz"Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Fenerbahçeli futbolcu Atilla Szalai, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından...

"En iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz"

"Muhteşem bir atmosfer vardı"

"Sıkı bir şekilde çalışırsanız ancak başarıya ulaşabilirsiniz"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçeli futbolcu Atilla Szalai, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İlk olarak sözlerine maç hakkında yorumlar ile başlayan Szalai, "Bizler açısından harika bir galibiyet oldu. Çok fazla gol atıp kazandığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik. Bu da bizler açısından mutluluk verici. Ofansif ve defansif anlamında bence yaptığımız şeylerden dolayı mutlu olabiliriz. Maça çıkarken bizler hep çocuklar için sahaya çıkıyoruz. Onları mutlu etmek için sahadayız. Maçtan önce de açıkçası o tablet ile beraber sahaya çıkma fırsatım oldu. Bizler tabii herkesi mutlu etmek niyetindeyiz. Ama daha çok çocukları, en çok çocukları mutlu etmek istiyoruz. Öyle zannediyorum ki onlar açısından da büyük bir mutluluk olmuştur. Onların atmosferi görmesi açısından, burada stadımızdaki atmosferi daha iyi anlayabilmeleri açısından bence oldukça olumlu olmuştur. Bizler söylemiş olduğum gibi herkesi memnun etmek istiyoruz" dedi."EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"Avrupa'da oynanan maç hakkında konuşan Atilla Szalai, "Tabii ki de yorucu ve şiddeti yüksek bir maç oynadık Fransa'da. ve neticesinde de iyi bir geri dönüş sağladık. Güzel bir netice elde ettik. Hocamız da zaten bize bunun ile alakalı sürekli olarak konuşuyor. Daha taze oyunculara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Yine keza bu maçta da şiddeti yüksek, agresif şekilde oynadık. Takım olarak bence çok fazla mücadele ettik. Koşu tempomuz da oldukça yüksekti. Herkes bu anlamda bana göre fazlasıyla mücadelesini gösterdi. Bizler söylemiş olduğum gibi en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Performansımızdan ve takım olarak elde ettiğimiz bu galibiyetten dolayı oldukça mutluyum" şeklinde konuştu. "MUHTEŞEM BİR ATMOSFER VARDI"Derbi hakkında konuşan Macar oyuncu, "Tabii ki dolu tribünler önünde oynamak sizleri her zaman gerçekten mutlu eder. Kendinizi iyi hissettirir. Harika atmosferlerde oynamak daima bir futbolcuyu iyi hissettirir. Bana göre, bugün de biz bu anlamda güzel bir örnek teşkil ettik. Her zaman olduğu gibi muhteşem bir atmosfer vardı. Tabii ki diğer takımların da bu anlamda avantajları var. Onlara destek olan taraftar kitleleri var. Bizler şu an itibarıyla sabırsızlıkla oynayacağımız maçı bekliyoruz. Galibiyeti almak adına elimizden gelenin en iyisini o maçta göstereceğiz" dedi."SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSANIZ ANCAK BAŞARIYA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Son olarak iyi yolda olduklarından bahseden Szalai, "Bizim her zamanki amacımız hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak. Bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu an itibarıyla bana göre de iyi bir yoldayız.  Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu konu ile alakalı çok fazla şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim ki, biz gerçekten sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de söylemiş olduğum üzere, sıkı bir şekilde çalışırsanız ancak başarıya ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bizim de devam etmemiz gereken yol, bu yol" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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