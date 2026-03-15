Atletico Madrid\'den Fenerbahçeli yıldıza kanca

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin formasını giyen sol bek oyuncusu Archie Brown için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

ATLETICO MADRID'DEN BROWN'A KANCA

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre, Atletico Madrid, 23 yaşındaki sol bekin durumunu takip ediyor. İspanyol devinin, Brown'ı sene sonuna kadar yakından izleyeceği ve sezon sonunda harekete geçileceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Brown, bu sezon 30 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı. Sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.