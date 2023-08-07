Galatasaray ile sık sık adı anılan Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix için Al Hilal devrede. Jorge Jesus, kendisi gibi Portekizli olan futbolcuyu ikna etmek için telefonla aradı.

ATLETICO MADRID'DE KESİN OLARAK FORMA GİYMEYECEK

Önceliği Avrupa'da kalmak olan Joao Felix'in Suudi Arabistan'dan gelecek astronomik bir teklif karşısında ne karar vereceği merak konusu. Portekizli yıldızın yeni sezonda İspanyol devinde olmayacağı ise kesin.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Joao Felix, geçen sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. 2019 yazında 127 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcunun, kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.