Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix için Al Hilal devrede - Son Dakika
Üye Girişi

Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix için Al Hilal devrede

07.08.2023 08:35

Galatasaray ile sık sık adı anılan Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix için Al Hilal devrede. Jorge Jesus, kendisi gibi Portekizli olan futbolcuyu ikna etmek için telefonla aradı. Önceliği Avrupa'da kalmak olan Joao Felix'in Suudi Arabistan'dan gelecek astronomik bir teklif karşısında ne karar vereceği merak konusu. Portekizli yıldızın yeni sezonda İspanyol devinde olmayacağı ise kesin. Joao Felix, geçen sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. 2019 yazında 127 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcunun, kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray ile sık sık adı anılan Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix için Al Hilal devrede. Jorge Jesus, kendisi gibi Portekizli olan futbolcuyu ikna etmek için telefonla aradı.

ATLETICO MADRID'DE KESİN OLARAK FORMA GİYMEYECEK

Önceliği Avrupa'da kalmak olan Joao Felix'in Suudi Arabistan'dan gelecek astronomik bir teklif karşısında ne karar vereceği merak konusu. Portekizli yıldızın yeni sezonda İspanyol devinde olmayacağı ise kesin.

Jorge Jesus'tan dünyaca ünlü yıldıza telefon! Galatasaray'ın transferine çomak soktu

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Joao Felix, geçen sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. 2019 yazında 127 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcunun, kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR
500

Atletico Madrid, Galatasaray, Jorge Jesus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix için Al Hilal devrede - Son Dakika


Son Dakika
10:05 AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek
10:01 AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? Erdoğan, ismi geçen 5 isimle bizzat görüşecek
10:02 Esma Esad, Suriye'deki bir fabrikayı ziyaret etti
09:55 Görüntü Suriye'den! Esma Esad ziyaret ettiği fabrikada alkış ve güllerle karşılandı
09:56 Bella Hadid, Lyme Hastalığıyla Mücadele Ederken İçini Döktü
09:51 Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, en özel anlarını paylaştı
09:48 En Tehlikeli 100 Kaçak Listesindeki Firari, Napoli Şampiyonluk Kutlamalarında Yakalandı
09:44 Tek bir kare sonunu getirdi! En tehlikeli 100 kaçak listesindeki firariyi futbol aşkı ele verdi
09:46 Petrol fiyatlarının son 4 ayın zirvesine çıkmasıyla akaryakıta yeni zam göründü
09:42 Petrol fiyatları son 4 ayın zirvesini gördü! Akaryakıta yeni zamlar yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 10:16:44. #1.12#
SON DAKİKA: Atletico Madrid'in yıldızı Joao Felix için Al Hilal devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement