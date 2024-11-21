Atletikspor, Amaratspor\'u Yenmek İstiyor

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Kayseri Atletikspor, bu hafta oynayacağı Amaratspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A grubu takımlarından Atletikspor, bu hafta oynayacağı Amaratspor maçını kazanıp çıkışını sürdürmek amacında. Ligin 6. hafta maçında Argıncık stadı 1 nolu sahada Amaratspor ile 3 puan mücadelesine girecek olan Atletikspor, kazanıp 12 puana erişmek ve zirve yarışını sürdürmek hedefinde.

Kayseri Atletikspor Başkanı Adil Özhan, "Grupta zirveyi hedefleyen bir takım olarak peşpeşe kaybettiğimiz maçlar bizi üzdü. Geçen haftayı galibiyetle noktaladık. Bu hafta da Amaratspor ile karşılaşacağız. Hedefimiz iyi futbol oynayıp 3 puanı hanemize yazdırmak" dedi. - KAYSERİ