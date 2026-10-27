Atletizm Federasyonu mali genel kurulunda raporlar oy çokluğuyla ibra edildi

Türkiye Atletizm Federasyonunun 7. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda gündem okunarak kabul edildi. Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı olağan mali genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetleme kurulu raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, bir sonraki dönem için de projelerinin olduğunu belirterek "İnşallah bir sonraki dönemde Atletizm Spor Lisesi ve Spor Ortaokulu'nun kurulmuş olduğunu göreceğiz. Altyapıya dört-sekiz yaş grubunun Türkiye'deki bütün taramalarının yapılmış halini göreceğiz ve altyapıyı bir yerlere getirmeye çalışacağız." dedi.

2036 yılında olimpiyat madalyası kazanmak için sporcuları yetiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Karadağ, gelişimlerine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.