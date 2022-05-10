Atletizm Günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Atletizm Günü coşkuyla kutlandı

10.05.2022 14:14
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı

Erzurum'da Dünya Atletizm Günü'nde çocuk etkinlikleri yapıldı.

Erzurum'da Dünya Atletizm Günü'nde çocuk etkinlikleri yapıldı. Atletizm Tartan Pisti'nde yapılan etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte 'Atla-At-Koş' ve 'Koşabiliyorken Koş' pankartlarıyla minik çocuklara atletizm tanıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Koşabiliyorken Koş' projesi, Dünya Atletizm Günü (World Athletics Day) 81 ilde kutlandı. 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde Erzurum'da çocuk etkinlikleri yapıldı. Atletizm Tartan Pisti'nde yapılan etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Uluslararası bir etkinlik olan Dünya Atletizm Günü (World Athletics Kıds Day) kutlamaları Türkiye'de tüm illerde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, "Atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılması, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirmesi, bilgisayar başında ve durağan geçen yaşam döngülerine fiziksel hareketlilik getirilmesi amacıyla ilimizde etkinlikler düzenledik. Etkinliklerde 4-11 yaş grubu sporcular, antrenörler ile beden eğitimi öğretmenleri yer aldı. Dünya Atletizm Gününde hareketli yaşama dikkat çektik" diye konuştu.

Oldukça eğlenceli geçen etkinlikte Erzurum GSİM tarafından çocuklara ikramda bulunuldu. Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya, Kocatepe İlkokulu Müdürü Zafer Telek, Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, antrenörler ve diğer davetliler tarafından etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, etkinliğe katılan öğrencileri kutlarken, okul yöneticilerine teşekkür etti. - ERZURUM

Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı

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Ahmed Çelebi, Atletizm, gençlik, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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