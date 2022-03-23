Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu - Son Dakika
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Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu

23.03.2022 14:29
Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu

Atletizm Federasyonu il temsilcileri, Ankara'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldılar.

Atletizm Federasyonu il temsilcileri, Ankara'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldılar.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanarak görevine başlayan yeni atletizm il temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, farklı bölgelerden gelen 60 il temsilcisine, federasyonun çalışma prensipleri ve temsilcilerin görev tanımıyla ilgili bilgiler verdi.

Yarışmalar ve faaliyetler hakkında soruları cevaplandıran Çintimar, bölgelerinde atletizmi geliştirmek için yapılacak çalışmalar hakkında il temsilcilerinin önerilerini dinledi.

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, gençlik, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu - Son Dakika


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