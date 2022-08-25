Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi finallerinde ilk gün tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi finallerinde ilk gün tamamlandı

25.08.2022 21:38
Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi finallerinde ilk gün tamamlandı

Atletizmde Turkcell Süper Ligi Final Müsabakaları'nın ilk gününde ENKA Spor Kulübü kadınlar ve erkeklerde birinciliğini korudu.

Atletizmde Turkcell Süper Ligi Final Müsabakaları'nın ilk gününde ENKA Spor Kulübü kadınlar ve erkeklerde birinciliğini korudu.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek yarışlarda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Kadınlarda 100 metre, 100 metre engel, 400 metre, 1500 metre, 5000 metre ve 4x100 metre bayrak koşularının yanı sıra üç adım atlama, sırıkla atlama, cirit atma ve disk atma yarışları yapıldı.

İlk günde kadınlarda 74 puan alan ENKA Spor Kulübü, 73 puan elde eden Fenerbahçe ikinci, 42 puanla günü tamamlayan Beşiktaş Kulübü ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise 100 metre, 100 metre engel, 400 metre, 1500 metre, 5000 metre ve 4x100 metre bayrak koşularının yanı sıra uzun atlama, yüksek atlama, çekiç atma ve gülle atma yarışları gerçekleştirildi.

Günün sonunda erkeklerde 65 puan toplayan ENKA Spor Kulübü toplamda 188 puanla birinciliğini korudu. Müsabakalardan 60 puan toplayan Fenerbahçe 182 puanla ikinci, 45 puan toplayan Galatasaray ise 143 puanla üçüncü sırada yer aldı. .

Finaller yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

YORUMLAR
500
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı anlatım! Kadıköy'de goller peş peşe geliyor Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı anlatım! Kadıköy'de goller peş peşe geliyor Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fenerbahçe, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi finallerinde ilk gün tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı anlatım! Kadıköy'de goller peş peşe geliyor
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 21:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi finallerinde ilk gün tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement