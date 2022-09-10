Türkiye'nin farklı illerinden 77 sporcunun yarışlarda yer alacağını belirten Işık, "Bugün burada Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasının yarı final yarışları yapılacak. Yetişkinler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Burada kategorisinde başarılı olan sporcular, Kayseri 'de yapılacak finallerde şampiyonluk için çaba gösterecek. Buradaki ve Kayseri'deki puanlar birleştirilerek Türkiye Şampiyonu belli olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika

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