Makedonya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonasında altın madalyaya uzanan Hamza Eren Göksu, şampiyonluğunu Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlere armağan etti.

Kastamonu'da, "Atom Karınca" lakabıyla tanınan milli sporcu Hamza Eren Göksu, Makedonya'da gerçekleştirilen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonasında, 54 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele etti. Final maçında Azerbaycanlı dünya şampiyonu rakibini mağlup eden Göksu, Avrupa şampiyonu oldu. Final mücadelesi öncesinde Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin düştüğü haberini alarak büyük üzüntü yaşayan Göksu, şampiyonluğunu kazada şehit düşen 4 askere armağan etti.

"Bu şampiyonluğumu şehitlerimize armağan ediyorum"

Aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi olan Hamza Eren Göksu, "Geçtiğimiz hafta Makedonya'da düzenlenen Büyükler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Ben Avrupa Şampiyonası'ndayken bu üzücü haberi öğrendim. Helikopter kazasını duydum ve çıktığım final maçında da Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için elimden gelenin daha fazlasını ortaya koymaya çalıştım. Şükürler olsun ki Avrupa Şampiyonu oldum. Bu şampiyonluğumu şehitlerimize armağan ediyorum. Askerlerimiz, vatanımız için canlarını ortaya koyup bu ülke için savaşıyorlar. Biz de onların ülke için verdiği fedakarlıkları boşta bırakmayıp Avrupa şampiyonu olarak onları ve ülkemizi gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben bu vatana aşık bir çocuğum ve bu olaylar beni çok üzdü" dedi.

"3-0 puan farkıyla maçımı kazandım"

Şampiyonayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Göksu, "Final maçımda Azerbaycanlı dünya şampiyonu rakibim vardı. Güzel bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. 3-0 puan farkıyla maçımı kazandım. Güzel ve teknik bir şekilde dövüştüm. Şampiyonaya özellikle son bir aydır, Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade ile birlikte çok iyi ve dinlenmesiz bir şekilde, hiç dinlenmeden hazırlandım. Her gün çift idman yaparak hazırlandım. Maçıma hazırlık sürecim maçtan daha zorlu geçti diyebilirim ki Allah'ım da karşılığını verdi ve şampiyon olarak ülkemize, vatanımıza döndük" diye konuştu.

Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonasında altın madalya hedeflediğini söyleyen Göksu, "Önce kota alıp ardından büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olmak istiyorum. Şu anda yaşım 19 ve büyüklerde ilk senem. İlk seneme göre büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Seneye de büyüklerdeki ilk senem oluyor ve kariyerimi bozmadan büyüklerde de devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.