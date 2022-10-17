Attila Szalai: "Biz ofansif bir takımız" - Son Dakika
Üye Girişi

Attila Szalai: "Biz ofansif bir takımız"

17.10.2022 23:31

- Attila Szalai: "Biz ofansif bir takımız" Fenerbahçeli savunma oyuncusu Attila Szalai, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Biz ofansif bir takımız.

- Attila Szalai: "Biz ofansif bir takımız"

ANKARA - Fenerbahçeli savunma oyuncusu Attila Szalai, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Biz ofansif bir takımız. Ofansif anlamda risk alıyoruz. Teknik ekip de bizi sıkı bir şekilde çalıştırıyor. Defansif olarak beraber bir şekilde savunma yapmak açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai müsabakayı değerlendirdi. Ofansif bir takım kimlikleri olduğunu belirten Szalai, " Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Üç puandan dolayı mutluyuz. İyi bir performans ortaya koyduk. Önemli bir galibiyetti. Önümüzde bir toparlanma süreci olacak. Ondan sonrada önümüzdeki maça hazırlanacağız. Biz ofansif bir takımız. Ofansif anlamda risk alıyoruz. Teknik ekip de bizi sıkı bir şekilde çalıştırıyor. Defansif olarak beraber bir şekilde savunma yapmak açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecekte zorlu maçlar oynayacağız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Çok fazla maç oynuyoruz. Bir futbolcu olarak sahada sürekli futbol oynamak en güzel şey. Bunun için de çok çalışıyorum. Yoğun bir fikstürümüz var. Üç günde bir maç oynuyoruz. Hedefimiz artık cumartesi günü oynayacağımız Başakşehir maçından galip ayrılmak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık' Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık' Jorge Jesus: 'Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek' Jorge Jesus: 'Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek'
Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attila Szalai: 'Biz ofansif bir takımız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 05:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Attila Szalai: "Biz ofansif bir takımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement