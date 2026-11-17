Averajla lider Elazığspor, yarın Menemen FK'yı konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seza Çimento Elazığspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Menemen FK'yı ağırlayacak. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta averajla lider Elazığspor 26 puanla, hafta sonu Isparta 32 Spor'a 4-0 yenilen Menemen FK ise 14 puanla 11'inci sırada.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu evinde Isparta 32 Spor'a 4-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Seza Çimento Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Berkay Ağış görev alacak. Geride kalan 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde edip 14 puan toplayan Menemen FK, 12'nci haftaya 11'inci basamakta girdi. Elazığspor ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan topladı, averajla liderlik koltuğunda yer aldı.
Kaynak: DHA
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