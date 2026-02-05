AVM\'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu

Cristiano Ronaldo, Dubai'de ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Portekizli yıldız, kısa sürede etrafını saran kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

NEREDEYSE EZİLİYORDU

AVM içinde ilerlemekte güçlük çeken Ronaldo'nun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik görevlileri tarafından kordon oluşturulan dünyaca ünlü futbolcu, kalabalığın arasından kontrollü şekilde çıkarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ronaldo'nun sakin tavırlarını koruduğu görülürken, hayranların yoğun ilgisi nedeniyle ziyaretin kısa sürede sonlandırıldığı öğrenildi.