Cristiano Ronaldo, Dubai'de ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Portekizli yıldız, kısa sürede etrafını saran kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.
AVM içinde ilerlemekte güçlük çeken Ronaldo'nun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik görevlileri tarafından kordon oluşturulan dünyaca ünlü futbolcu, kalabalığın arasından kontrollü şekilde çıkarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ronaldo'nun sakin tavırlarını koruduğu görülürken, hayranların yoğun ilgisi nedeniyle ziyaretin kısa sürede sonlandırıldığı öğrenildi.
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
