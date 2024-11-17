Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Sona Erdi

Polonya'daki şampiyonada Türkiye'nin 5 sporcusu madalya kazanamadı.

17.11.2024 20:16
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Polonya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası sona erdi.

Pila kentinde yapılan organizasyonda 36 ülkeden 330 sporcu yarıştı. Şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcu temsil etti.

Organizasyonda tatamiye çıkan milli sporcular Merve Azak (kadınlar 48 kilo), Fidan Ögel (kadınlar 70 kilo), Hilal Öztürk (kadınlar +78 kilo), Muhammed Demirel (erkekler 66 kilo) ve Musa Şimşek (erkekler 81 kilo) madalya kazanamadı.

Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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