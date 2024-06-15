Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk Sporcular Rekor Kırarak Avrupa Şampiyonu Oldu

Spor

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden özel sporcular, 4 X 200 metrede rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç'te devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Aysel Önder, Doğukan Bostancı, Reyhan Taşdelen ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan 4 X 200 Metre Mix Bayrak Takımı 1.38.69'luk dereceyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bayrak takımı, Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırmış oldular. - İSTANBUL