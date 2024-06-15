Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk Sporcular Rekor Kırarak Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk Sporcular Rekor Kırarak Avrupa Şampiyonu Oldu

İsveç'te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular, 4 X 200 metrede rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Aysel Önder, Doğukan Bostancı, Reyhan Taşdelen ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan 4 X 200 Metre Mix Bayrak Takımı, 1.38.69'luk dereceyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bu başarıyla Türkiye, bu alanda ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

15.06.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden özel sporcular, 4 X 200 metrede rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç'te devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Aysel Önder, Doğukan Bostancı, Reyhan Taşdelen ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan 4 X 200 Metre Mix Bayrak Takımı 1.38.69'luk dereceyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bayrak takımı, Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırmış oldular. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Yıldırım, Taşdelen, Doğukan, Türkiye, İsveç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk Sporcular Rekor Kırarak Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
14:02 Uzman ETF analisti tarih verdi, Ethereum ETF’lerini bu tarihten itibaren görebiliriz Uzman ETF analisti tarih verdi, Ethereum ETF'lerini bu tarihten itibaren görebiliriz
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk Sporcular Rekor Kırarak Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement