Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk Sporcular Rekor Kırarak Avrupa Şampiyonu Oldu

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden özel sporcular, 4 X 200 metrede rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
İsveç'te devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Aysel Önder, Doğukan Bostancı, Reyhan Taşdelen ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan 4 X 200 Metre Mix Bayrak Takımı 1.38.69'luk dereceyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bayrak takımı, Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırmış oldular. - İSTANBUL
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