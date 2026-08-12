Avrupa Cimnastik Şampiyonası Başlıyor

Hem büyük hem de genç yaş grubundaki milli sporcuların katılacağı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda, 13-16 Ağustos tarihlerinde kadınlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde de erkekler müsabakaları yapılacak.

Şampiyonada büyük kadınlarda 5, genç kadınlarda 2, büyük erkeklerde 6 ve genç erkeklerde 5 olmak üzere Türkiye'den 18 cimnastikçi yarışacak.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi, büyüklerde Ceren Biner, İlayda Şahin, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Zeynep Kurtuluş, gençlerde ise Gülbahar Ece Gerdan ve Ela Şirin temsil edecek.

Türkiye'nin, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndaki kadrosu da büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Altan Doğan, gençlerde Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Örs, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü'den oluşacak.

Büyük kadınlarda tek madalya var

Türkiye'ye, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde büyüklerdeki tek madalyasını, Göksu Üçtaş Şanlı kazandırdı.

Göksu Üçtaş Şanlı, 2020'de Mersin'de düzenlenen organizasyonda yer aletinde gümüş madalya alarak Türk cimnastik tarihine geçti.

Türkiye, büyük erkeklerde 7 Avrupa şampiyonluğu elde etti

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular, büyüklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Türkiye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını, Ümit Şamiloğlu'nun 2008'de barfiks aletinde yakaladığı 3'üncülükle aldı.

Mersin'in 2020'de ev sahipliği yaptığı şampiyonada İbrahim Çolak halka, Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getiren ilk cimnastikçiler oldu.

Ayrıca Ferhat Arıcan 2021'de paralel bar, Adem Asil de hem 2023 hem de 2025'te genel tasnif ve halka aletinde Avrupa şampiyonu oldu.