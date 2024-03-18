Avrupa'da 8 Takım 2023-24 Sezonunu 3 Kupayla Kapatma İddiasını Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Avrupa'da 8 Takım 2023-24 Sezonunu 3 Kupayla Kapatma İddiasını Sürdürüyor

Avrupa futbolunda mücadele eden 8 takım, 2023-24 sezonunu 3 ve üstü kupayla tamamlama hedefini sürdürüyor. Fenerbahçe, Bayer Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, PSG ve Benfica, ulusal ve uluslararası arenada şampiyonluk iddiasını koruyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalarak tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanma hedefine ulaşmayı amaçlıyor. PSG, Fransa liginde lider durumda bulunurken, Benfica Portekiz liginde Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Liverpool, Jurgen Klopp'un son sezonunu 3 kupayla taçlandırmayı hedeflerken, Arsenal, Manchester City, Bayer Leverkusen ve Real Madrid de şampiyonluk yarışında iddialı takımlar arasında yer alıyor.

18.03.2024 11:07
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Avrupa futbolunda ulusal ve uluslararası arenada mücadele eden 8 takım, 2023-24 sezonunu 3 ve üstü kupayla kapatma iddiasını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, sezonu 3 kupayla tamamlama şansına sahip takımlar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Almanya'da Bayer Leverkusen, İngiltere'de Arsenal, Manchester City, Liverpool ve İspanya'da Real Madrid üç kulvarı zaferle bitirmenin hesaplarını yapıyor. Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve Portekiz'de Benfica ise 4 kulvarda şampiyonluk iddiasını koruyor.

Fenerbahçe'de 3 kupa hedefi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan Fenerbahçe, tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ise kıyasıya rekabete girdiği lider Galatasaray ile arasındaki iki puanlık farkı koruyor.

Şampiyonluk yarışındaki iki ekip, gelecek ay yapılacak 2023 Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

PSG doludizgin

PSG'nin sezonu 4 kupayla bitirme ihtimali bulunuyor.

Sezon başında Fransa Süper Kupa'yı müzesine götüren Paris ekibi, Fransa liginde ise 26 hafta sonunda topladığı 59 puanla en yakın rakibi Brest'in 12 puan önünde zirvede yer alıyor.

Başkent ekibi, Fransa Kupası'nda yarı final, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Benfica 4 kulvarda zafer hedefliyor

Sezona Portekiz Süper Kupa zaferiyle giren Benfica, 4 kulvarda kupa kazanma iddiasını sürdürüyor.

Bitime 8 hafta kala Portekiz liginde lider Sporting Lizbon'un bir puan gerisinde ikinci sırada bulunan Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı final, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde yoluna devam ediyor.

Klopp 3 kupayla veda edebilir

Liverpool, gelecek yıl takımın başında olmayacak Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un son sezonunu 3 kupayla taçlandırmayı amaçlıyor.

İngiltere Lig Kupası'nda zafere ulaşan Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final bileti aldı.

"Kırmızılar", Premier Lig'de ise Arsenal'ın arkasında averajla ikinci sırada takibini sürdürüyor.

Arsenal ve Manchester City 3 kupa peşinde

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta geride kalırken Arsenal, Liverpool ve Manchester City'nin şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor.

Community Shield'ı kazanan Arsenal, zirvede yer aldığı Premier Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Geçen sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City ise aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Manchester ekibi, ligin yanı sıra iddiasını koruduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4 takım arasına kaldı.

Bayer Leverkusen'in bileği bükülmüyor

Bu sezon çıktığı 38 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, sezonu 3 kupayla kapatma yolunda en iddialı takımların başında geliyor.

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun öğrencileri, Almanya liginde 26 hafta sonunda en yakın rakibi Bayern Münih'in 10 puan önünde zirvede bulunuyor.

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nda yarı final, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid 3 kupayla bitirebilir

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupa zaferiyle sezona başladı.

İspanya liginde 29 hafta geride kalırken 72 puan elde eden Real Madrid, Barcelona'nın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Madrid ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Öte yandan Çekya liginde bitime 5 hafta kala lider Sparta Prag'ın 9 puan gerisinde 3. sırada bulunan Viktoria Plzen, zora soktuğu şampiyonluk ihtimalini matematiksel olarak sürdürüyor. Plzen ekibi, Çekya Kupası'nda yarı final, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa'da 8 Takım 2023-24 Sezonunu 3 Kupayla Kapatma İddiasını Sürdürüyor - Son Dakika

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