Avrupa'da bir başka! Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti - Son Dakika
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Avrupa'da bir başka! Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti

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Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Aston Villa ile oynanan UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında attığı golle Lille formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 12'ye çıkardı. Yusuf, bu golle takımının Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu unvanının sahibi oldu.

18.04.2024 21:32  Güncelleme: 21:52
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Fransız ekibi Lille, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Yusuf, bu golle kulüp tarihine geçti.

12 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Özellikle Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, Aston Villa'ya attığı golle Lille formasıyla Avrupa kupalarındaki 12. kez gol sevinci yaşadı ve kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf, bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 21'i ilk 11 olmak üzere 38 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

LİLLE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Lille'in rakibi Aston Villa, normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten müsabakayı seri penaltı atışları sonrası 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi. İngiliz ekibi, Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Avrupa'da bir başka! Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'da bir başka! Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti - Son Dakika
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