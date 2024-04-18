Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Fransız ekibi Lille, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Yusuf, bu golle kulüp tarihine geçti.
Özellikle Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, Aston Villa'ya attığı golle Lille formasıyla Avrupa kupalarındaki 12. kez gol sevinci yaşadı ve kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu oldu.
Yusuf, bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 21'i ilk 11 olmak üzere 38 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Lille'in rakibi Aston Villa, normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten müsabakayı seri penaltı atışları sonrası 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi. İngiliz ekibi, Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Avrupa'da bir başka! Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti - Son Dakika
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