Avrupa'da fair play ödülüne layık görülen Sinem Kökten 10 top birincisi oldu

Avrupa'da fair play ödülüne layık görülen Sinem Kökten 10 top birincisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinem Kökten, İspanya'nın Gandia kentindeki 2026 Predator Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülüne layık görüldü. Şampiyonada 10 top disiplininde birinci, 8 top disiplininde üçüncü olan bilardocu, sportmenliği ve örnek davranışlarıyla 2026 EPBF Hakem Ödülü'nü kazandı.
Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'da düzenlenen 2026 Predator Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülüne layık görüldü.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gandia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 top disiplininde birinci, 8 top disiplininde ise üçüncüsü olan Sinem Kökten, sportmenliği ve örnek davranışlarıyla 2026 EPBF Hakem Ödülü'nü (fair play) kazandı.
Kaynak: AA
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