Avrupa'da fair play ödülüne layık görülen Sinem Kökten 10 top birincisi oldu

Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'da düzenlenen 2026 Predator Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda fair play ödülüne layık görüldü.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gandia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 top disiplininde birinci, 8 top disiplininde ise üçüncüsü olan Sinem Kökten, sportmenliği ve örnek davranışlarıyla 2026 EPBF Hakem Ödülü'nü (fair play) kazandı.