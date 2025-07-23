Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezondaki merakla beklenen golcüsüne resmen kavuştu.
Liverpool, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz devi, Fransız futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Liverpool, bu transfer için Eintracht Frankfurt'a bonuslarla birlikte toplamda 95 milyon euro ödedi. Böylelikle Ekitike, bu bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un satış rekorunu da egale etmiş oldu. Alman ekibi, daha önce Randal Kolo Muani'yi 95 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e satmıştı.
Geride kalan sezonda takımıyla 48 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Avrupa'da rekor transfer gerçekleşti! Liverpool'un yeni golcüsü Ekitike - Son Dakika
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