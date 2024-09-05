Avrupa\'da transfer biterken Gedson\'u istediler! Beşiktaş, pazarlık masasına bile oturmadan redetti

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta takımın yıldızlarından birisi de şüphesiz Gedson Fernandes. Portekizli yıldızAvrupa'da transfer kapanmak üzereyken Fransa'dan sürpriz bir teklif aldı. Siyah-beyazlı takım da bir saniye bile düşünmeden teklife yanıt verdi.
Transfer döneminde adı sık sık Rus takımı Zenit ile anılan Gedson'a Fransa'dan da teklif geldi. Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon, Gedson Fernandes'e Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala talip oldu.
Ancak Beşiktaş, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Gedson Fernandes'i UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibine kaptırmak istemediği için Fransız ekibiyle pazarlık masasına hiç oturmadan ve yapılan teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti.
Siyah-beyazlılarda başarılı performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında gelen Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız orta sahanın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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