Avrupa'da transfer biterken Gedson'u istediler! Beşiktaş, pazarlık masasına bile oturmadan redetti - Son Dakika
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Avrupa'da transfer biterken Gedson'u istediler! Beşiktaş, pazarlık masasına bile oturmadan redetti

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Beşiktaş, Avrupa'da transfer kapanmak üzereyken takımın yıldızı Gedson Fernandes için Lyon'dan sürpriz bir teklif aldı. En güçlü silahlarından birini kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar, Fransız ekibi teklifle hiç ilgilenmedi ve pazarlık masasına bile oturmadan reddetti.

05.09.2024 17:26
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Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta takımın yıldızlarından birisi de şüphesiz Gedson Fernandes. Portekizli yıldızAvrupa'da transfer kapanmak üzereyken Fransa'dan sürpriz bir teklif aldı. Siyah-beyazlı takım da bir saniye bile düşünmeden teklife yanıt verdi.

TRANSFERİN KAPANMASINA SAATLER KALA LYON TALİP OLDU

Transfer döneminde adı sık sık Rus takımı Zenit ile anılan Gedson'a Fransa'dan da teklif geldi. Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon, Gedson Fernandes'e Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala talip oldu.

BEŞİKTAŞ MASAYA BİLE OTURMADAN REDETTİ

Ancak Beşiktaş, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Gedson Fernandes'i UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibine kaptırmak istemediği için Fransız ekibiyle pazarlık masasına hiç oturmadan ve yapılan teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlılarda başarılı performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında gelen Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız orta sahanın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa\'da transfer biterken Gedson\'u istediler! Beşiktaş, pazarlık masasına bile oturmadan redetti

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Son Dakika Spor Avrupa'da transfer biterken Gedson'u istediler! Beşiktaş, pazarlık masasına bile oturmadan redetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bayram Yavuz: Aynen çok büyük bir silah. Geçen sezon Bejeke yi 6.cı yapmıştı Gedson :) 19 50 Yanıtla
    V. A.: 5-0 hadi unut unutabilirsen 0 0 Ferhat Eser: Sen anlıyorsun futboldan 0 0
  • Halil Aktaş: O kadar büyük ki bjk ligden düşürmekten kurtardı 12 43 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş uefa kupasını alırsa Gedson 50 milyon euroyu rahatlıkla görecektir 28 10 Yanıtla
    Ferhat boş eser: Gseye dua edin siz? 0 0
  • Alpi: Çok büyük canım geçen sene 60 puan farktan 46 puan farka indirdi 6 23 Yanıtla
  • V. A.: 150 milyon euro verirse kabul etseydiniz son dakika, işine gelirse 13 6 Yanıtla
  • ferhat eser: kulübü borçlardan dolayı satmaya kalkan Lyon gedson fernandesi istiyor ilginç 7 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: YARISI BENFICA nin öyle 50 falan kuş hayali Avrupa ligi kim 8tas kim 4 14 Yanıtla
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