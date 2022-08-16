Almanya 'nın Frankfurt kentinden gelen Sezer Çakır ise "Şampiyonluk maçına gidemediğim için çok üzülmüştüm ancak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Kopenhag'a geldim. 1-2 gündür yollardayım inşallah sonu güzel olur." dedi.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa'da yaşayan Türkler Trabzonspor'un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.