Avrupa'da yaşayan Türkler Trabzonspor'un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Avrupa'da yaşayan Türkler Trabzonspor'un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi

16.08.2022 18:54
Avrupa'da yaşayan Türkler Trabzonspor'un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi

Avrupa'da yaşayan Türkler, Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'la yapacağı maça yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa'da yaşayan Türkler, Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'la yapacağı maça yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden yüzlerce taraftar Kopenhag'ın Axeltorv meydanında bir araya geldi.

Ellerinde bayraklar ve Trabzonspor formalarıyla meydana gelen taraftarlar tezahüratta bulunup horon çekti.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan maçı izlemek için Kopenhag'a gelen Hüseyin Duran isimli taraftar AA muhabirine, 10 arkadaşıyla sabah Kopenhag'a geldiklerini, maçı statta izleyeceklerini söyledi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden gelen Sezer Çakır ise "Şampiyonluk maçına gidemediğim için çok üzülmüştüm ancak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Kopenhag'a geldim. 1-2 gündür yollardayım inşallah sonu güzel olur." dedi.

Ogün Bozkurt isimli taraftar da, Trabzonspor'u desteklemek için Avusturya'dan kardeşiyle Kopenhag'a geldiğini, takımının maçlarını çoğu zaman gittiğini söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada dün Trabzonspor'un kaldığı otelin yakınlarında yapıldığı iddia edilen havai fişek gösterisinin ise şehir genelinde düzenlenen bir kutlama nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da yaşayan Türkler Trabzonspor'un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'da yaşayan Türkler Trabzonspor'un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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